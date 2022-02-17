Бишкек, 17 февраля, 2022, 20:10 — ИА Регнум. В 2021 году в Киргизию импортировали около 1 млн 918 тысяч мобильных телефонов. Это примерно на 286 тысяч меньше, чем было завезено в страну в 2020 году, передаёт «Tazabek» сегодня, 17 февраля.

Мобильные телефоны

То есть, за последний год поставки смартфонов в республику сократились сразу на 13%.

Больше всего мобильных устройств в Киргизию завезли из Китая — около 1 млн 586 тысяч, Вьетнама — свыше 197 тысяч, Казахстана — более 70 тысяч, Индии — почти 29 тысяч, а также из Узбекистана и России — по 17 тысяч телефонов.

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