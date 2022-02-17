Бишкек, 17 февраля, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Из бюджета Киргизии выделили 975,4 млн сомов (863 млн рублей) на закупку за рубежом 30 тысяч тонн минеральных удобрений. Об этом сообщает Министерство финансов республики.

Gncr.com Азотные удобрения

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В ведомстве отмечают, что в 2021 году в страну завезли удобрений почти в два раза меньше необходимого. В результате чего на внутреннем рынке произошёл резкий рост цен на подкормку для сельхозкультур.

В 2022 году Киргизии потребуется не менее 268,6 тысячи тонн минеральных удобрений, в том числе азотных — 146,9 тысячи тонн, фосфорных — 104,5 тысячи тонн и калийных — 17,2 тысячи тонн.

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