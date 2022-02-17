Санкт-Петербург, 17 февраля, 2022, 20:16 — ИА Регнум. На набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге произошло обрушение фасада старинного петербургского завода «Красный треугольник». В результате ЧП пострадал, как минимум, один человек.

ИА REGNUM Одно из зданий «Красного треугольника»

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, информация об обрушении поступила 17 февраля в 19:01 от наб. Обводного канала, д. 136.

В разноуровневом 3−6 этажном здании произошло обрушение фасада здания на площади 150 кв. метров. Фасадные конструкции рухнули на тротуар и деревья.

«Пострадала женщина от падения дерева, извлечена, находится в сознании, передана бригаде скорой помощи для осмотра. Так же пострадали два автомобиля», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС.

Напомним, крыша завода «Красный треугольник» рухнула 24 ноября 2020 года. Тогда обошлось без жертв и пострадавших. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) заявил в полицию о преступлении после того обрушения.

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Крупный пожар произошел в здании завода в октябре 2017 года. А в 2019 году петербургское отделение ВООПИиК сообщало о налете мародеров. Градозащитники потребовали наказать не только вандалов, но и чиновников, которые, по их мнению, допустили халатность. Местные жители утверждают, что такой «свободный доступ» на объект существовал годами.