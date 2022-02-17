Саранск, , 20:08 — REGNUM Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Мордовии остается напряженной. Об этом заявил глава республики Артем Здунов на очередном заседании оперативного штаба.

«Красная зона» ковидного госпиталя Minzdrav.gov.ru

«Ежедневно фиксируется более 600 новых случаев заражения, увеличилась госпитализация, на лечении в ковидных госпиталях находятся 1400 пациентов, Открывая дополнительные койки, мы отрываем их от плановой медицины», — отметил глава региона и добавил, что продолжает контролироваться запас лекарств, медицинского кислорода и кадров.

В свою очередь вице-премьер Галина Лотванова подчеркнула, что ситуация серьезно осложняется сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ, нагрузка на систему здравоохранения продолжает расти. В то же время на больничных в настоящее время находятся около 1,1 тыс. медицинских работников.

«Пока ещё мы находимся в середине этой волны. В этих условиях очень важно сохранить контроль над ситуацией и максимально защитить от заражения наиболее уязвимые категории наших граждан», — заключил Здунов, напомнив, что нужно неукоснительно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 118 пациентов. Накануне в регионе с симптомами COVID-19 в больницы попали 140 человек. В настоящее время в ковид-стационарах республики лечение получают 1399 пациентов с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией.

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