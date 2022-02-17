В Мордовии около 1,1 тыс. врачей находятся на больничном
Саранск, 17 февраля, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Мордовии остается напряженной. Об этом заявил глава республики Артем Здунов на очередном заседании оперативного штаба.
«Ежедневно фиксируется более 600 новых случаев заражения, увеличилась госпитализация, на лечении в ковидных госпиталях находятся 1400 пациентов, Открывая дополнительные койки, мы отрываем их от плановой медицины», — отметил глава региона и добавил, что продолжает контролироваться запас лекарств, медицинского кислорода и кадров.
В свою очередь вице-премьер Галина Лотванова подчеркнула, что ситуация серьезно осложняется сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ, нагрузка на систему здравоохранения продолжает расти. В то же время на больничных в настоящее время находятся около 1,1 тыс. медицинских работников.
«Пока ещё мы находимся в середине этой волны. В этих условиях очень важно сохранить контроль над ситуацией и максимально защитить от заражения наиболее уязвимые категории наших граждан», — заключил Здунов, напомнив, что нужно неукоснительно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.
Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 118 пациентов. Накануне в регионе с симптомами COVID-19 в больницы попали 140 человек. В настоящее время в ковид-стационарах республики лечение получают 1399 пациентов с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией.
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