Ярославль, , 20:07 — REGNUM В Ярославской области сделают публичными долгосрочные планы ремонта дорог. Об этом на прямой линии 17 февраля заявил врио губернатора Михаил Евраев, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Вопрос по состоянию дорог поступил из Угличского района.

Ремонт дороги Pixabay.com

«Мы живём в одном из самых-самых благополучных регионов Ярославской области, но наши дороги в ужасном состоянии. Почему, когда мы едем к друзьям в Вологодскую область, там все дороги всегда ремонтируются и даже строятся новые, а у нас сейчас если снег сойдёт, то я боюсь, что с ним сойдёт и весь асфальт со всех дорог. Ездим по колдобинам бесконечно. Можно создать какую-то программу региональную и решить вопрос по ремонту и строительству дорог в Ярославской области?», — сказала жительница Угличского района.

По словам Михаила Евраева, состояние дорог в области — одна из самых острых проблем. Более половины региональных дорог находится в ненормативном состоянии, а муниципальных — более 90%.

«Вы знаете, мы делаем планы стратегические по каждому району и отдельно в этих планах место отдаётся дорогам. Чтобы люди понимали какие дороги будут делаться. Нам надо сделать так, чтобы все планы были известны. Не на год, не на два, а на 5 лет вперёд», — сказал Михаил Евраев.

По словам врио губернатора, в 2021 году на ремонт дорог в области было направлено 7,5 млрд рублей. В 2022 эта сумма вырастет до 7,9 млрд.

«Как вы знаете, Чемпионат мира по волейболу у нас пройдёт, мы также выделили деньги, в том числе на ремонт дорог. Понятно, что этого недостаточно, это очевидно. Мы сейчас поставили вопрос на федеральном уровне, ведём переговоры с коллегами из правительства. Постараемся, чтобы те масштабы ремонта, которые у нас сейчас есть, были существенно увеличены. Я говорю «постараемся», потому что решение ещё не принято. Но точно будем поэтапно двигаться к тому, чтобы все дороги Ярославской области были приведены в порядок», — сказал Михаил Евраев.

Врио губернатора упомянул и конкретные дороги, которые будут ремонтироваться в этом году: Углич — Некоуз — Брейтово, Углич — Маймеры, Рыбинск — Брейтово.