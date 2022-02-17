Бишкек, 17 февраля, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Сборную Киргизии по футболу аналитики немецкого сайта Transfermarkt оценили в €5,8 млн (495 млн рублей). Таким образом, киргизская команда занимает четвёртое место в рейтинге стоимости футбольных команд стран Туркестанского региона, передаёт «Sport.kg».

Футбол

Лидером рейтинга названа сборная Узбекистана, общая стоимость футболистов которой оценивается специалистами в €31,8 млн (2 млрд 713 млн рублей).

На втором месте расположилась сборная Казахстана, чья стоимость составляет €18,05 млн (1 млрд 540 млн рублей).

Замыкает тройку лидеров сборная Таджикистана, которая оценивается почти в три раза дешевле узбекской команды — в €6,43 млн (549 млн рублей).

Наиболее дешёвой командой авторы рейтинга назвали сборную Туркмении — общая стоимость лучших туркменских футболистов не превышает €2,56 млн (219 млн рублей).