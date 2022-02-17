17 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 21:14 — REGNUM Больше десятка нелегальных мигрантов на американо-мексиканской границе пошли на крайнее меры для привлечения внимания властей США и зашили себе нитками рты, надеясь таким образом убедить иммиграционные службы помочь им попасть в Штаты.

Поток мигрантов Иван Шилов © ИА REGNUM

Мигранты, в основном жители Центральной и Южной Америки, помогли друг другу зашить губы с помощью игл и пластиковых ниток. Один из активистов сказал, что с помощью протеста мигранты надеются привлечь внимание национального института миграции.

Американские интернет-пользователи обсудили отчаянный поступок нелегалов под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Какая неразбериха. Мексика не хочет их принимать; США не хотят их принимать; Канада не хочет их принимать, но они всё равно идут. В этих странах наблюдаются первые массовые перемещения беженцев, будь то из-за экономических или политических потрясений. Дальше будет больше. Европа тоже переживает подобное явление. Никакие политические аргументы, похоже, не работают. Стены на границе только загонят это массовое движение буквально в подполье», — считает Elpshis.

«Они получат убежище в Мексике, чтобы сразу подойти к границе США и попытаться получить убежище в США», — отвечает shasta.

Нелегальная попытка пересечь американо-мексиканскую границу. Американо-мексиканская стена Swifty.com

«Стоит ли американским СМИ ожидать новых драматических фотографий и рыдающих демократов?» — спрашивает R.

«…Экспресс-визы для переселенцев, доступные только иностранцам, которые хотят остаться в США — вот что скоро произойдет на южной границе США. Шнурки для рта необязательны», — отмечает EntryForALL.

«Нелегалы используют мексиканскую систему предоставления убежища как ступеньку, чтобы добраться до южной границы США, где они могут начать всё заново с новым прошением о предоставлении убежища, точно так же, как гаитяне, мигрирующие из Чили и Бразилии, и, конечно, как только они прибудут на место, Байден отправит их к ближайшему родственнику в Нью-Джерси, Нью-Йорк или Флориду», — негодует KTIOIN.

«Мексика должна благодарить нынешнюю администрацию США за этот беспорядок. С февраля 2021 года щедрая политика США по отлову и освобождению (в соответствии с разделом 8) — не только для не сопровождаемых несовершеннолетних, но и для десятков тысяч семей и одиноких взрослых (в месяц) — пригласила гораздо больше мигрантов из Центральной Америки проехать через Мексику, чтобы попасть в США. Просьба о предоставлении убежища на юге Мексики — это один из способов для мигрантов продолжить путь на север. Это также может быть последним средством для некоторых мигрантов, которые уже были высланы из США (согласно Титулу 42), чтобы остаться в Мексике и попытаться пересечь ее северную границу в будущем», — объясняет Starrysky.

Американо-мексиканская стена возле пешеходного перехода через границу в городе Тихуана Toksave

«Пожалуйста, помните, что по международному праву люди, ищущие убежище, должны подавать заявление в первую страну, которая предложит им безопасное убежище. Эти люди не являются политическими беженцами, спасающимися от угнетения со стороны авторитарного мексиканского режима, который будет преследовать их и их семьи за убеждения или политические пристрастия. Настоящие беженцы готовы убежать в любую страну, а эти только в США. Таковы факты. Эти люди безумны, а СМИ раздувают это, пытаясь заставить нас игнорировать как наши законы, так и международное право», — злится SticksandStones.

«Демократы поощряют пересечение южной границы США иммигрантами откуда угодно и по любой причине», — отвечает R.

«Если вам предоставят убежище в Мексике, у вас не будет оснований для получения убежища в США», — подчеркивает bjeagle.

«…Они устроили забастовку, чтобы потребовать от американцев мгновенного переселения, лечения от ротовой инфекции и недоедания, немедленного школьного обучения для кучи детей, а также многого другого», — недоволен EntyForAll.

Мигранты © REGNUM

Напомним, что число венесуэльцев, задержанных властями США на южной границе, выросло до 47 762 человек за 2021 год. Жители страны, и в особенности крупного штата Сулия, продолжают покидать страну на фоне нефтяного кризиса.

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