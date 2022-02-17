Александров, Владимирская область, , 20:02 — REGNUM Во Владимирской области суд отменил постановление о прекращении уголовного дела о гибели пешехода в дорожно-транспортном происшествии в связи с примирением сторон. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Пешеходный переход Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

16 июня 2021 года в городе Струнино водитель нарушил ПДД и сбил пешехода. Пострадавшая скончалась в больнице. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В ноябре 2021 года Александровский городской суд прекратил дело «в связи с примирением с потерпевшей стороной». Прокурор оспорил это решение.

Апелляционная инстанция сочла, что преступление, повлекшее смерть человека, не подразумевает за собой заглаживание морального вреда, в том числе и перед стороной, признанной потерпевшей — достигнутого примирения между сторонами недостаточно для вывода об устранении вреда, причиненного преступлением. Согласно материалам дела, женщина, признанная «потерпевшей стороной», не является родственницей погибшей. Согласно завещанию, она наследует имущество погибшей, но на момент вынесения постановления о прекращении уголовного дела наследницей она ещё не являлась.

Судебное постановление отменено. Уголовное дело направили на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе.