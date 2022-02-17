Нижний Новгород, 17 февраля, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Мэрию Нижнего Новгорода обязали до 7 апреля доплатить подрядчику 638 млн рублей за строительство станции метро «Стрелка». Об этом стало известно в ходе заседания профильного комитета законодательного собрания Нижегородской области.

AlexTref871 Поезд нижегородского метрополитена

Эти деньги городская администрация должна была перечислить строительной компании в 2018 году. Тогда из резервного фонда правительства России на эти цели было выделено 645 млн рублей, которые затем вернули в госбюджет как неиспользованные.

Поскольку такой суммы в городской казне предусмотрено не было, то администрация столицы Приволжья обратилась к властям Нижегородской области с просьбой выделить необходимую сумму из регионального бюджета.