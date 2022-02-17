Москва, , 20:00 — REGNUM Российский рэп-исполнитель Куок (Владимир Сорокин) опубликовал ролик с фрагментом будущей песни. Премьера видео состоялась на YouTube-канале артиста 17 февраля.

Куок Скриншот YouTube

Известно, что съёмки клипа проходили на территории Чехии. Выход одноимённой композиции запланирован на 18 февраля 2022 года. Напомним, что 16 апреля 2021 года Куок выпустил новый микстейп Love, Blood & Diamonds. Проект включил в себя сразу 5 композиций в различных жанрах.

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