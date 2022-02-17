Сан-Франциско, США, , 19:56 — REGNUM Интернет-пользователи из разных стран мира сообщают о сбое в работе сервиса микроблогов Twitter в четверг, 17 февраля. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Twitter Spencer E Holtaway

Массовые сообщения о неполадках начали поступать около 19:00 по московскому времени. Большинство жалоб (85%) связано с отсутствием доступа к веб-сайту. Некоторые также сообщают о сбоях в работе приложения и отсутствии подключения к серверу.

Проблемы наблюдаются у пользователей из США и Восточной Европы. В России о неполадках сообщают главным образом пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.