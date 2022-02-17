Москва, 17 февраля, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Сваха и телеведущая Роза Сябитова стала гостьей YouTube-шоу «Алёна, блин». Выпуск с её участием доступен на канале Super с 17 февраля.

Скриншот видео на YouTube Роза Сябитова

В интервью Сябитова высказалась о скандалах во время участия в шоу «Звёзды в Африке», о своей личной жизни, а также о взаимоотношениях с коллегами по проекту «Давай поженимся». Она призналась, что не состоит в дружеских отношениях со своей соведущей Ларисой Гузеевой.

По словам Сябитовой, Гузеева с самого начала съёмок шоу сказала, что дружить они не будут. «Потому что у нас бабский коллектив, и давайте всё нести в программу… Мы не дружим, но мы семья. Лариса как родственник — вот попробуйте что-то плохое про неё сказать— встану и лещей надаю», — пригрозила сваха.

ИА REGNUM напоминает, что премьера свадебного ток-шоу «Давай поженимся» состоялась в 2008 году. Изначально ведущей проекта была Дарья Волга, однако в скором времени она его покинула — ведущими передачи стали актриса Лариса Гузеева, сваха Роза Сябитова и астролог Василиса Володина.