Москва, , 19:52 — REGNUM Президент на коллеги МВД, прошедшей в Москве в четверг, 17 февраля, призвал не допускать вовлечения подростков в преступность и создать единую государственную систему непрерывного социального сопровождения подростков, склонных к правонарушениям.

Лес рук — символ волнтерского движения в России ИА REGNUM

«Это в важнейшее поручение, которое касается нашей сферы. Подростковая преступность — вещь крайне опасная. Однажды встав на этот путь, потом человек идет по накатанной. Необходимо делать все, чтобы в возрасте взросления, поиска себя молодой человек смог найти и уцепиться за позитивные ценности и возможности развития. Он должен чувствовать себя востребованным. Роль трудового и волонтерского опыта здесь колоссальна. Если мы дадим возможность подросткам зарабатывать легально, если мы покажем им, что респект можно получать и за добрые дела, то многие выберут этот путь», — написала в своем ТМ-канале председатель комитета Государственной Думы по молодёжной политике Артём Метелев («Единая Россия»).

«Говорил, и повторю, по исследованию НИУ ВШЭ, рост количества волонтеров на 7% снижает уровень молодежной преступности примерно на треть. Если к 2030 году количество участников волонтерского движения удастся увеличить в два раза, то и молодежная преступность упадет вдвое, с 0,97 до 0,41%. Вот почему волонтерство должно быть в шаговой доступности для каждого молодого человека в стране. Вот почему мы открываем Добро. Центры в 1117 городах России. Вот почему мы говорим о развитии молодёжной инфраструктуры. Вот почему наш Комитет просто обязан облегчить процедуру трудоустройства для подростков», — подчеркнул Артем Метелев.

Читайте также: В ГД предложили пути решения ключевых проблем в трудоустройстве молодёжи