Нижний Тагил, Свердловская область, 17 февраля 2022, 19:52 — REGNUM В Нижнем Тагиле суд отказался отменять мажоритарную систему выборов депутатов городской думы. Такое решение было принято 17 февраля, пишут СМИ.
По информации Накануне.Ru, истцом являлся руководитель городского штаба «Справедливой России» Александр Соловьев, а ответчиком — Нижнетагильская городская дума. Вопрос рассматривал Ленинский райсуд города. Заявитель оспаривал поправки, внесённые ранее в устав города.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре горожане будут избирать новых депутатов думы. По мажоритарной системе предстоит выбрать 25 человек.