Нижний Тагил, Свердловская область, 17 февраля, 2022, 19:52 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле суд отказался отменять мажоритарную систему выборов депутатов городской думы. Такое решение было принято 17 февраля, пишут СМИ.

Евгения Краснослободцева Нижний Тагил. Памятник Ленину у металлургического комбината

По информации Накануне.Ru, истцом являлся руководитель городского штаба «Справедливой России» Александр Соловьев, а ответчиком — Нижнетагильская городская дума. Вопрос рассматривал Ленинский райсуд города. Заявитель оспаривал поправки, внесённые ранее в устав города.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре горожане будут избирать новых депутатов думы. По мажоритарной системе предстоит выбрать 25 человек.