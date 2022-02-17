Йошкар-Ола, , 19:46 — REGNUM В дежурную часть управления МВД России по Йошкар-Оле обратился 76-летний местный житель и сообщил о том, что он стал жертвой мошенника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Мошенничество 50.мвд.рф

Мужчина рассказал, что на его мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Якобы он хотел предупредить мужчину о снятии денежных средств с карты клиента без его ведома. Лжесотрудник банка убедил пенсионера, что для безопасности денежных средств необходимо снять сбережения и положить на «безопасные счета». Мужчина, выполняя указания мошенника, снял средств и перевел через банкомат по указанным аферистом реквизитам около 5 млн рублей. Через некоторое время он понял, что его обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске неработающий гражданин 1983 года рождения отдан под суд за мошенничество в интернете. По данным полиции, этот гражданин похитил у девятерых человек более 430 тыс. рублей. Он размещал в интернете объявления об изготовлении корпусной мебели, брал авансы, но не исполнял своих обязательств.

Читайте также: Челябинца отдали под суд за мошенничество в интернете