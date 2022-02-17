Галац, , 19:45 — REGNUM Полиция города Галац на востоке Румынии оштрафовала водителя автомобиля одной из государственных служб за курение в салоне вверенного ему транспортного средства. Об этом 17 февраля сообщал бухарестский телевизионный канал Digi24.

Адриан Браувер. Курильщик. 1625

Причиной взыскания стало нарушение указанным водителем правил поведения в общественном месте. Согласно румынскому законодательству, салон автомашины, зарегистрированной на госучреждение, является общественным местом.

Сумма штрафа составила 500 леев ($115). В данном случае решение правоохранителей обжалованию в судебном порядке не подлежит.

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