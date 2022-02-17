В Румынии водитель оштрафован за курение в служебном автомобиле
Галац, Румыния, 17 февраля, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Полиция города Галац на востоке Румынии оштрафовала водителя автомобиля одной из государственных служб за курение в салоне вверенного ему транспортного средства. Об этом 17 февраля сообщал бухарестский телевизионный канал Digi24.
Адриан Браувер. Курильщик. 1625
Причиной взыскания стало нарушение указанным водителем правил поведения в общественном месте. Согласно румынскому законодательству, салон автомашины, зарегистрированной на госучреждение, является общественным местом.
Сумма штрафа составила 500 леев ($115). В данном случае решение правоохранителей обжалованию в судебном порядке не подлежит.