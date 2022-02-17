17 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что прямых переговоров с Донецком и Луганском Киев вести не будет.

Оксана Переможенко, , 21:14 — REGNUM Прямых переговоров с Донецком и Луганском Киев вести не будет. Об этом 17 февраля заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью РБК-Украина.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нет, не пойдём. Это бессмысленно. Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время?» — сказал он.

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Заявление Зеленского обсудили в украинском телеграм-канале «Бородатая бабушка».

«Значит тупик», — отреагировал First Name.

«А как же хоть с чёртом [договариваться] ради мира?» — недоумевает Paganrise Rise.

«Все качели из-за двух упырей: один (Петр Порошенко — О. П.) подписал, второй (Зеленский — О. П.) не хочет выполнять. Тупик!» — отреагировал Ameli Li.

Владимир Зеленский посетил Донбасс President.gov.ua

«Вот Россия и признает ЛДНР, чтобы разговаривали», — добавил Аллан.

«Что ответят Шольц и Макрон на это? Просто интересно», — задумалась «А».

«И кто теперь будет с этими… [лжецами] о чем-то говорить?» — поинтересовался один из участников обсуждения.

«Так это выход из Минских или как?» — недоумевает Natalia.

«Не хочет мира, не хочет возвращать Донбасс, он не знает, что с ним делать потом. Будет тянуть до конца срока», — считает Елена Д.

«Ну так это прямой выход из «Минска». Главное, признание Москвой — это выход из «Минска», а невыполнение пунктов «Минска» это не выход?! А, ну мы не понимаем, это другое!» — пишет Sergey.

«Ждем признания Россией неподконтрольных территорий…» — отреагировал Дима.

«Обещал хоть с чертом договариваться. В итоге сам чёртом стал…» — написал Den.

«Я от Макрона ушел, я от Шольца ушел. И от тебя, Путин, убегу. (Любитель сказки «Колобок»)», — прокомментировала lisa alisa.

«В общем, все, что официально подписывает украинская власть и что языком молотит — всё это для унитаза… Я еще удивляюсь, как Украине кредиты выделяют, если за свои слова и подпись не несут ответственности…» — отметила Anna B.

«Когда нашему… [Зеленскому] в МИ-6 дадут команду, то он будет разговаривать и с бабой Дуней, которая убирает кабинеты в Донецком горсовете. Субъект…» — с сарказмом добавил «Вжэнэ Пью Бонэма».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«А на*рена мы тогда президента меняли в 2019-м? Смысл, если ничего не поменялось в лучшую сторону?..» — недоумевает Никита.

«То есть, если, например, бунтуют рабочие завода или шахты N, Зеленский к ним может поехать и поговорить, если какой-нибудь олигарх устраивает свои порядки — Зеленский с ним может поговорить, а с ЛДНР, значит, не может поговорить? На словах-то Лев Толстой, как говорится…» — пишет «Эльфик».

«Наша песня хороша, запевай сначала», — подытожила Tatiana I.

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