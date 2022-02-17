Москва, 17 февраля 2022, 19:42 — REGNUM На совместном заседании с членами Комитета по контролю были представлено исследование экспертов университета МГЮА по теме трудоустройства молодёжи, которое указывает на ключевые проблемы в трудоустройстве молодежи. Материалы переданы профильной рабочей группе Комитета по молодёжной политике и будут учитываться при формировании законодательных инициатив.
Исследование выявило проблемы, характерные для российского рынка труда: незащищенность граждан от 18 до 25 лет в вопросах трудоустройства; высокая внутренняя и внешняя миграция молодёжи, отсутствие стимулов для трудоустройства в регионах; низкая оплата труда молодёжи; низкие темпы развития молодёжного предпринимательства; отсутствие мер по стимулированию работодателей, трудоустраивающих молодых специалистов; недостаточная информированность молодёжи о существующих программах поддержки.
В качестве возможных решений обозначенных проблем, эксперты МГЮА предложили обеспечить населению право на бесплатную юридическую помощь по вопросам трудоустройства; создать программы льготного кредитования молодёжи; предоставить налоговые льготы для молодёжи в отдельных регионах и сферах деятельности, сделать специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» постоянным, внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс; предоставлять жильё молодым специалистам по договорам соцнайма; разработать единую социальную карту для студентов; разработать региональные программы субсидирования заработной платы и квотирования рабочих мест, по примеру Москвы; Сделать туристический кэшбек постоянной мерой поддержки молодёжи. Предложения будут рассмотрены Комитетом по молодёжной политике и учтены при формировании законодательных инициатив.
Депутат отметил, что в вопросе трудоустройства сегодня есть определенные сложности. По его словам, почти каждый пятый молодой человек в России — безработный. Метелев добавил, что государство своевременно реагирует на тенденции безработицы. Правительством была принята Долгосрочная программа занятости молодёжи до 2030 года, куда вошли 23 предложения от Комитета по молодёжной политике.
Депутат подчеркнул важность нескольких обозначенных в исследовании тем: жилищный вопрос для молодых семей и специалистов и необходимость совершенствования существующих служб занятости, которые в настоящий момент не пользуются большой популярностью среди молодёжи. Также Михаил Киселёв предложил создать «единую службу юридической помощи», которая бы оказывала консультации населению.
Заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Елена Мухтиярова отметила необходимость осуществления парламентского контроля за реализацией программы занятости, а также подчеркнула важность и высокое качество представленных МГЮА материалов. В ходе своего выступления представитель ведомства выделила несколько блоков обсуждаемого исследования: несоответствие региональных нормативно-правовых актов федеральному законодательству; необходимость плотного взаимодействия с органами власти субъектов в части трудоустройства; привлечение к обсуждению проблемы занятости коллег из других структур и ведомств — строительной, экономической, финансовой отраслей.
Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Андрей Платонов рассказал о реализуемых мерах в сфере трудоустройства молодежи.
Представитель ведомства отметил, что программа развития молодёжного предпринимательства разделена на 4 блока: «школьник», «студент», «молодёжь с идеями» и «клуб молодых предпринимателей». Таким образом программа охватывает сферы профориентации, поддержки идей и уже сложившихся бизнес-проектов.
Мониторинг МГЮА по теме правоприменения закона «О занятости населения Российской Федерации» был сформирован по запросу Комитета Госдумы по контролю. Исследования были представлены экспертами университета и переданы в работу Комитета по молодёжной политике на площадке молодёжного форума «#ТрудКрут», приуроченного ко Дню российских студенческих отрядов.