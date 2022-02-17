Копейск, Челябинская область, 17 февраля, 2022, 19:41 — ИА Регнум. В Копейске Челябинской области 36-летний гражданин осуждён за получение взятки. Об этом информирует пресс-служба облпрокуратуры.

Тюрьма

Этот гражданин являлся майором юстиции и возглавлял отделение следственного отдела городского ОМВД. По данным следствия, он получил 80 тыс. рублей за информирование заинтересованного лица о готовности вынесения процессуального решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

При получении взятки гражданин был задержан, а затем уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Суд назначил ему два года колонии общего режима, оштрафовал на 400 тыс. рублей, лишил звания. В Челябинском облсуде этот приговор устоял и уже вступил в силу.