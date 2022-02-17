Волгоград, , 19:41 — REGNUM Гимнастка Ляйсан Утяшева стала гостем YouTube-шоу «А поговорить?» Ирины Шихман. Выпуск с её участием доступен на одноимённом канале с 17 февраля.

Ляйсан Утяшева

В интервью Утяшева рассказала о своём детстве, физическом насилии со стороны отца, а также о своём похищении. По словам спортсменки, когда она была школьницей, неизвестные обманом увезли её из Волгограда, в котором она жила, в какую-то деревню под Воронежем. Для шантажа отца Утяшевой ей отрезали косу. Однако гимнастке удалось сбежать в тот же день благодаря помощи неравнодушной женщины.

Добавим, что за несколько часов интервью Утяшевой посмотрели более 230 тыс. человек. Благодаря этому видео попало в русскоязычные тренды YouTube.

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