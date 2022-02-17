Бишкек, 17 февраля, 2022, 19:41 — ИА Регнум. В 2021 году из-за пожаров в Киргизии оказались уничтожены более 36,5 гектара леса. Об этом сообщили в госагентстве лесного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства.

Pixabay Пожар в лесу

На землях государственного лесного фонда произошло 17 случаев возгорания, в результате которых лесные пожары охватили 9,45 гектара покрытых лесом территорий и 1,15 гектара лесных культур.

Нанесенный огнём ущерб оценивается в 525 тысяч сомов (464 тысяч рублей).

Пока удалось установить личности виновников возникновения только трёх пожаров в Таласском лесном хозяйстве. Они уже возместили ущерб в полном объеме, выплатив около 57 тысяч сомов (50 тысяч рублей).

В ведомстве отмечают, что остальные 14 случаев сейчас расследуют местные правоохранительные органы.

Напомним, что по официальным данным, государственный лесной фонд Киргизии составляет 2 млн 619,7 тысячи гектаров. Лесами покрыто только 42,6% из них или 1 млн 116,6 тысячи гектаров.