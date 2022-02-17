Лондон, 17 февраля 2022, 19:59 — REGNUM Британский актёр Руперт Гринт примет участие в съёмках хоррора «Стук в хижину». Соответствующую информацию предоставил портал KinoNews 17 февраля.
Вместе с британцем в картине появятся Дейв Батиста и Никки-Амука Бёрд. Режиссёром фильма выступит М. Найт Шьямалан.
Напомним, что за свою карьеру Руперт Гринт успел сняться в 25 различных кинопроектах. Наибольшую известность актёру принесла роль в серии фильмов «Гарри Поттер».
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