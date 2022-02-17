Руперт Гринт появится в фильме ужасов «Стук в хижине»
Лондон, 17 февраля, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Британский актёр Руперт Гринт примет участие в съёмках хоррора «Стук в хижине». Соответствующую информацию предоставил портал KinoNews 17 февраля.
Скриншот с YouTube
Руперт Гринт
Вместе с британцем в картине появятся Дейв Батиста и Никки-Амука Бёрд. Режиссёром фильма выступит М. Найт Шьямалан.
Напомним, что за свою карьеру Руперт Гринт успел сняться в 25 различных кинопроектах. Наибольшую известность актёру принесла роль в серии фильмов «Гарри Поттер».