Лондон, 17 февраля, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Британский актёр Руперт Гринт примет участие в съёмках хоррора «Стук в хижине». Соответствующую информацию предоставил портал KinoNews 17 февраля.

Скриншот с YouTube Руперт Гринт

Вместе с британцем в картине появятся Дейв Батиста и Никки-Амука Бёрд. Режиссёром фильма выступит М. Найт Шьямалан.

Напомним, что за свою карьеру Руперт Гринт успел сняться в 25 различных кинопроектах. Наибольшую известность актёру принесла роль в серии фильмов «Гарри Поттер».