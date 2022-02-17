Нижний Новгород, 17 февраля, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Власти Нижегородской области получили около тысячи обращений от местных жителей, в которых те высказали свои замечания касательно новой транспортной схемы региона. Об этом заявил глава областного министерства транспорта Павел Саватеев на заседании профильного комитета регионального парламента, передаёт «NewsNN».

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По его словам, только 20% пожеланий и замечаний нижегородцев были приняты во внимание, а остальные 80% обращений при корректировке транспортной системы учитывать не стали, сославшись на отсутствие математических расчетов.

Также высокопоставленный чиновник отметил, что нижегородские власти уделили особое внимание обращениям, которые затрагивали зоны перспективной застройки — таким как деревня Ольгино, Новинки, жилмассивы «Анкудиновский парк» и «Новая Кузнечиха».