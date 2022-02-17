Бишкек, 17 февраля, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Всемирный банк профинансирует закупку 24 тысяч компьютеров для 1200 школ в Киргизии. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки сегодня, 17 февраля.

За компьютером

Также эти общеобразовательные учреждения получат по шесть цифровых проекторов, по два сетевых коммуникатора, и по одному источнику бесперебойного питания и многофункциональному устройству.

Кроме того Всемирный банк оплатит поставку 168 компьютеров, 8 проекторов, 8 коммуникаторов, 8 ИБП и 8 МФУ для восьми киргизстанских педагогических колледжей.

Поставка оборудования запланирована на октябрь 2022 года.

А в целях поддержки учебного процесса в школах Киргизии с помощью IT-технологий планируется разработать цифровой контент для пятых-одиннадцатых классов с упором на математику, физику, химию и биологию.