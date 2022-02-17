Йошкар-Ола, , 19:32 — REGNUM В ночь на 17 февраля в Йошкар-Оле произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД в своем telegram-канале.

После ДТП в Марий Эл Пресс-служба управления ГИБДД по Марий Эл

Авария произошла у дома 5 по Сернурскому тракту. По предварительным данным, 45-летняя женщина вышла на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, создав помеху для движения транспортных средств. 48-летний водитель автомобиля скорой помощи совершил наезд на женщину.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

В управлении призвали граждан сообщать о пешеходах, которые бесцельно находятся на проезжей части, указывая внешние приметы таких граждан, примерное их местонахождение и ближайший населенный пункт.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 16 февраля на 18-м км автодороги Кокшайск-Красногорский произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. В результате аварии два человека погибли, еще два — получили травмы различной степени тяжести.

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