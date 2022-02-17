Челябинск, , 19:32 — REGNUM В Челябинске 28-летнего водителя грузового автомобиля осудили за смертельный наезд на пешехода-пенсионерку. Приговор вынес Калининский районный суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд



По данным следствия, 12 мая днём он ехал по ул. Каслинской со скоростью около 20 км/ч. Однако на перекрёстке загорелся запрещающий сигнал светофора. По пешеходному переходу стала идти пожилая женщина. Но водитель проявил преступную неосторожность, продолжил движение и наехал на гражданку. Та скончалась на месте.

Подсудимый выплатил родственникам погибшей 200 тыс. рублей. Суд назначил ему три года условно с таким же испытательным сроком. Также суд удовлетворил исковые требования родственника на миллион рублей.