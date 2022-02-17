Сургут, Югра, 17 февраля, 2022, 19:32 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) определили судьбу легендарного кинотеатра «Аврора». Его снесут, а на его месте разобьют парк, сообщает телеканал «Югра».

Slib.ru Кинотеатр «Аврора» в лучшие времена

Реконструкция здания «Авроры» нецелесообразна с экономической точки зрения. Кинотеатр был построен в 1985 году. Это один из старейших кинотеатров города, который два года ждал вердикта чиновников о своей дальнейшей судьбе. По подсчётам специалистов, реконструкция здания обойдётся в 600 млн рублей, его снос — в 20 млн рублей. Решение было принято в пользу экономически выгодного варианта.

На месте снесённого здания кинотеатра планируется разбить парк.