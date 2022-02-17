Москва, 17 февраля, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Председатель Комиссии ОП РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко вошла в состав организационного комитета Национальной технологической олимпиады (НТО). Распоряжение о проведении олимпиады подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Возглавили оргкомитет первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко и заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

ОП РФ Наталья Кравченко

Национальная технологическая олимпиада — это всероссийские технологические игры для школьников по широкому спектру современных направлений: от искусственного интеллекта до геномного редактирования, космических технологий, разработки компьютерных игр. НТО основана на шестилетнем опыте Олимпиады Национальной технологической инициативы (НТИ) — первой в России командной инженерной олимпиады, которую с 2015 года проводит Кружковое движение НТИ в партнерстве с федеральными институтами развития, ведущими вузами и технологическими компаниями страны. За шесть лет участниками олимпиады стали более 250 000 школьников из 85 регионов, более 4 000 школьников получили право на льготы при поступлении в ведущие технологические вузы.

Напомним, что с предложением поднять статус олимпиады до национальной Наталья Кравченко обратилась на встрече Президента России Владимира Путина с членами Общественной палаты РФ.

«Президент России Владимир Путин определил одной из национальных целей создание условий для выявления и развития талантов наших граждан. Первая в России командная инженерная Национальная технологическая олимпиада как уникальный инструмент выявления и развития талантов в научно-технологической сфере работает на достижение этой цели, становясь главным социальным лифтом для технологически ориентированной молодежи, содействуя появлению новых технологических команд, которые обеспечат нашей стране технологический суверенитет, роль и место на рынках будущего,» — подчеркнула Наталья Кравченко.

Национальная технологическая олимпиада стартовала в ежегодном формате в рамках распоряжения Правительства РФ № 605-р от 13 марта 2021 г. об утверждении федерального плана мероприятий, посвященных Году науки и технологий. Олимпиада проводится при координации Министерства науки и высшего образования РФ, проектный офис олимпиады развернут на базе Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» при методическом сопровождении Ассоциации участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ) совместно с АНО «Платформа НТИ», АНО «Россия — страна возможностей» и Агентством стратегических инициатив.

В 2021/2022 учебном году заявки на участие в Национальной технологической олимпиаде подали более 119 000 школьников из 85 регионов. Соревнования проходят по 32 инженерным профилям. По итогам экспертизы Российского совета олимпиад школьников (РСОШ) 26 профилей Национальной технологической олимпиады включены в приказ Министерства науки и высшего образования РФ. Победители и призеры этих профилей получат льготы и преимущества при поступлении в вузы — вплоть до зачисления без экзаменов и 100 баллов по профильному предмету ЕГЭ.