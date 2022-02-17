Москва, , 19:59 — REGNUM Российский рэпер Flesh (Павел Дылдин) сделал анонс будущей композиции. Соответствующую информацию музыкант опубликовал в истории на своей странице в Instagram.

Flesh Скриншот YouTube

Артист заявил, что премьера его нового трека состоится 18 февраля 2022 года. Название работы на текущий момент неизвестно.

Ранее Flesh выпустил клип под названием Low-n-Slow. Съёмки ролика проходили в Лос-Анджелесе (США).

Читайте ранее в этом сюжете: Big Baby Tape рассказал о том, когда выпустит новый альбом