Лондон, 17 февраля, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Британская инди-рок-группа Foals рассказала о том, что теперь им комфортно находиться «в своем пространстве», добавив, что они больше не чувствуют конкуренции с другими группами. Об этом 17 февраля рассказал портал NME.

NME Группа Foals

Группа из Оксфорда дала интервью NME, чтобы представить свой предстоящий новый альбом Life Is Yours. Барабанщик Джек Беван описал текущее положение группы: «Скажем, у вас есть домашняя вечеринка: это чувство, что вы в самом разгаре и еще не наступило раннее утро, когда люди начинают уходить, и становится немного мрачно. Тот факт, что мы все еще находимся в прайм-тайм вечеринки, радует. Со многими группами неизбежно чувствуешь траекторию спада. А мы все еще чувствуем, что мы на подъеме».

Вокалист Яннис Филиппакис признал, что в прошлом он, возможно, был зависим от «борьбы» с другими группами. В 2013 году он заявил, что «вам не нужны пародии на Элвиса Пресли», чтобы добиться успеха, когда Foals опередили Arctic Monkeys в номинации «Лучшее живое выступление» на Q Awards. Однако теперь, по его словам, он чувствует себя спокойно, когда Foals существуют «в своем пространстве».

«Конечно, есть группы, которые больше, но мы в своем собственном пространстве», — сказал Яннис. «Когда ты играешь в молодой группе, это может быть другая атмосфера. Раньше я был более резким человеком, но сейчас я стал мягче».