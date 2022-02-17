Москва, , 19:26 — REGNUM Оборот розничной торговли в Москве в январе 2022 года составил более 30% в годовом выражениии. Об этом сообщил 17 февраля заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Торговля на Рождественной ярмарке Дарья Драй © ИА REGNUM

«Если взять такой хороший маркер состояния экономики, как оборот розничной торговли, то мы видим продолжающийся рост. Если сравнивать январь к январю, то рост составил более 30% относительно прошлого года», — сказал он в эфире телеканала «Москва 24».

Заместитель мэра отметил, что в целом потребительский спрос в Москве по итогам минувшего года «восстановился, и даже вырос относительно доковидного 2019 года в реальном выражении».

«Это касается практически всех отраслей экономики. Мы видим рост промышленности, рост объёма инвестиций», — подчеркнул Ефимов.

Он также обратил внимание, что, несмотря на напряжённую ситуацию с новым штаммом коронавируса «Омикрон», московским властям удалось не вводить никаких дополнительных ограничений, что также благоприятно сказалась на экономике города.