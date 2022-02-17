Москва, 17 февраля, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Оборот розничной торговли в Москве в январе 2022 года составил более 30% в годовом выражениии. Об этом сообщил 17 февраля заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Дарья Драй ИА REGNUM Торговля на Рождественной ярмарке

«Если взять такой хороший маркер состояния экономики, как оборот розничной торговли, то мы видим продолжающийся рост. Если сравнивать январь к январю, то рост составил более 30% относительно прошлого года», — сказал он в эфире телеканала «Москва 24».

Заместитель мэра отметил, что в целом потребительский спрос в Москве по итогам минувшего года «восстановился, и даже вырос относительно доковидного 2019 года в реальном выражении».

«Это касается практически всех отраслей экономики. Мы видим рост промышленности, рост объёма инвестиций», — подчеркнул Ефимов.

Он также обратил внимание, что, несмотря на напряжённую ситуацию с новым штаммом коронавируса «Омикрон», московским властям удалось не вводить никаких дополнительных ограничений, что также благоприятно сказалась на экономике города.