София, 17 февраля, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Правительство Болгарии объявило о намерении подписать с правительством США окончательный вариант договора, предусматривающего масштабную модернизацию Пентагоном болгарских вооруженных сил. Об этом 17 февраля сообщает софийская газета «24 часа».

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Согласно основным пунктам указанного документа, Вашингтон обязуется поставить Софии современные средства радиосвязи для танковых подразделений, а также системы наведения для артиллерии. Общая стоимость проекта составляет 60 млн левов ($35 млн).

В дальнейшем армия Болгарии планирует приобрести у США новую военную технику на сумму $40 млн. Сроки реализации подобных планов не уточняются.