Москва, 17 февраля, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Телеведущая Ольга Орлова поддержала свою коллегу Ксению Бородину в конфликте с певицей Ольгой Бузовой. Она высказалась на эту тему в историях личного Instagram-аккаунта 17 февраля.

Скриншот с YouTube Ольга Орлова

Орлова назвала высказавшихся ранее по поводу конфликта бывших ведущих шоу «Дом-2» Викторию Боню и Алёну Водонаеву«тявкающими недоюристами, недоблогерами». Орлова также обратилась к подписчикам и попросила их «не вестись на ложь, которую преподносят и которая гораздо красивее правды».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ольга Бузова и Ксения Бородина публично высказали друг другу ряд претензий. Бузову поддержали бывшие участницы «Дома-2» Алёна Водонаева и Виктория Боня.