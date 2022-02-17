Екатеринбург, , 19:16 — REGNUM В Екатеринбурге представители силовых структур массово проверяют документы у мигрантов. Об этом пишут СМИ.

Мигранты

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным Е1.Ru, облава проводится в жилом районе Новая Сортировка. Кафе, которые в этот час обычно заполнены, пусты.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил журналистам ту информацию. Он отметил, что подобные мероприятия проводятся регулярно в разных районах города.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в этом районе были избиты женщина и её дочь. Двоих мигрантов — участников нападения — уже задержали.

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