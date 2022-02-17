Вашингтон, , 19:58 — REGNUM Американский рэпер Master P (Перси Роберт Миллер) поделился секретом создания крупного капитала. Информацию об этом опубликовало издание HipHopDX 17 февраля.

Master P Скриншот YouTube

По словам музыканта, для достижения материального успеха необходимо регулярно работать и откладывать заработанные деньги. Также мужчина заявил, что каждому начинающему предпринимателю следует заниматься самообразованием.

Напомним, что Master P начал музыкальную деятельность в 1989 году. В настоящее время артист обладает рядом бизнес-проектов в США.

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