Вашингтон, 17 февраля, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Американский рэпер Master P (Перси Роберт Миллер) поделился секретом создания крупного капитала. Информацию об этом опубликовало издание HipHopDX 17 февраля.

Скриншот YouTube Master P

По словам музыканта, для достижения материального успеха необходимо регулярно работать и откладывать заработанные деньги. Также мужчина заявил, что каждому начинающему предпринимателю следует заниматься самообразованием.

Напомним, что Master P начал музыкальную деятельность в 1989 году. В настоящее время артист обладает рядом бизнес-проектов в США.