Москва, , 19:09 — REGNUM Предложения по снижению теневой занятости — это всегда актуально и востребовано, но предлагаемые Минтрудом изменения правового статуса самозанятых очень спорны, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Ярослав Нилов Duma.gov.ru

«С одной стороны, им нужно формировать пенсионные права. Это, кстати, можно делать добровольно. Но лучше было бы, если часть налога на профессиональный доход шла бы не в ОМС, а в Пенсионный фонд. С другой стороны, если возлагать дополнительную нагрузку по взносам на обязательное пенсионное страхование на организации, привлекающие самозанятых, это неизбежно приведет к удорожанию конечной услуги/продукции», — рассуждает Нилов в телеграм-канале.

В этой связи он рекомендует очень аккуратно взвесить все «за» и «против», прежде чем что-то изменять.

Парламентарий также обратил внимание на то, что многие работодатели отказываются от трудовых отношений в пользу гражданско-правовых, то есть их бывшие сотрудники становятся самозанятыми, и вчерашний наемный сотрудник превращается в поставщика услуги.

«Если это происходит по обоюдному согласию, то выгодно и компании, и самозанятому гражданину, и потребителю. Хороший пример — маркетплейсы», — указал он.

Поэтому каким-либо образом регулировать сферу доставки, изменяя законодательство в отношении самозанятых, особенно в условиях пандемии, депутат считает неправильным.

«И вообще, нужно поддерживать дистанционную торговлю. Это удобно, быстро и безопасно, как для тех, кто предоставляет услуги (товары), так и для тех, кто их заказывает», — отметил глава комитета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минтруд представил концепцию законопроекта, призванного обелить теневой рынок труда, определить права самозанятых и работающих по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), а также улучшить взаимодействие с безработными.

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