Москва, 17 февраля 2022, 19:09 — REGNUM Предложения по снижению теневой занятости — это всегда актуально и востребовано, но предлагаемые Минтрудом изменения правового статуса самозанятых очень спорны, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
«С одной стороны, им нужно формировать пенсионные права. Это, кстати, можно делать добровольно. Но лучше было бы, если часть налога на профессиональный доход шла бы не в ОМС, а в Пенсионный фонд. С другой стороны, если возлагать дополнительную нагрузку по взносам на обязательное пенсионное страхование на организации, привлекающие самозанятых, это неизбежно приведет к удорожанию конечной услуги/продукции», — рассуждает Нилов в телеграм-канале.
В этой связи он рекомендует очень аккуратно взвесить все «за» и «против», прежде чем что-то изменять.
Парламентарий также обратил внимание на то, что многие работодатели отказываются от трудовых отношений в пользу гражданско-правовых, то есть их бывшие сотрудники становятся самозанятыми, и вчерашний наемный сотрудник превращается в поставщика услуги.
«Если это происходит по обоюдному согласию, то выгодно и компании, и самозанятому гражданину, и потребителю. Хороший пример — маркетплейсы», — указал он.
Поэтому каким-либо образом регулировать сферу доставки, изменяя законодательство в отношении самозанятых, особенно в условиях пандемии, депутат считает неправильным.
«И вообще, нужно поддерживать дистанционную торговлю. Это удобно, быстро и безопасно, как для тех, кто предоставляет услуги (товары), так и для тех, кто их заказывает», — отметил глава комитета.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минтруд представил концепцию законопроекта, призванного обелить теневой рынок труда, определить права самозанятых и работающих по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), а также улучшить взаимодействие с безработными.
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