Москва, 17 февраля, 2022, 19:08 — ИА Регнум. За год количество публикаций с использованием нецензурных выражений снизилось лишь на 1%. Об этом 17 февраля пишет РБК, ссылаясь на данные «Медиалогии».

Иван Шилов ИА REGNUM Социальные сети

По данным «Медиалогии», несмотря на введение закона о саморегулировании интернет-ресурсами употребления нецензурной лексики, в 2021 году число матерных сообщений в Рунете составило 93,3 млн. В 2020 году этот показатель был равен 94,4 млн.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 февраля 2021 года в силу вступил закон, обязывающий соцсети «не допускать» публикации с нецензурными выражениями. Согласно законопроекту, площадки должны находить и удалять подобный контент.