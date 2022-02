Лондон, , 19:01 — REGNUM Британская рок-исполнительница Нилюфер Янья выпустила третий сингл из своего будущего альбома PAINLESS под названием anotherlife. Об этом 17 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.

anotherlife — это третья композиция из второго альбома Яньи, следующая за предыдущими синглами midnight sun и stabilise.

Янья также поделилась комментарием о новом релизе, сказав: «В основе песни лежит мысль о том, что нужно смириться с происходящим и принять то, в чем ты находишься. Однако строчка «I'll do anything» намекает на отчаянное желание дать о себе знать».

PAINLESS последует за дебютным альбом Яньи Miss Universe 2019 года, и, по словам певицы, это будет «альбом об эмоциях». Она также добавила: «Я думаю, что он более открыт в этом плане, чем Miss Universe, потому что в нем есть концепция». Дата выхода альбома назначена на 4 марта

