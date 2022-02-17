Объявлена дата выхода сериала «Обоюдное согласие»
Москва, 17 февраля, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Раскрыта дата премьеры нового российского сериала «Обоюдное согласие». Соотвествующую информацию приводит «Афиша Daily» 17 февраля.
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Сериал «Обоюдное согласие»
Выход дебютной серии телепроекта запланирован на 6 марта 2022 года. Режиссёром сериала станет Валерия Гай Германика.
Напомним, что «Обоюдное согласие» раскроет проблему насилия над женщинами. Главную роль в сериале исполнит актриса Светлана Иванова.