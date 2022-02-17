Москва, 17 февраля, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Раскрыта дата премьеры нового российского сериала «Обоюдное согласие». Соотвествующую информацию приводит «Афиша Daily» 17 февраля.

Скриншот YouTube Сериал «Обоюдное согласие»

Выход дебютной серии телепроекта запланирован на 6 марта 2022 года. Режиссёром сериала станет Валерия Гай Германика.

Напомним, что «Обоюдное согласие» раскроет проблему насилия над женщинами. Главную роль в сериале исполнит актриса Светлана Иванова.