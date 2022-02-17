17 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев готов к ведению с Россией переговоров в любом формате для установления мира.

Мирослава Романенко, , 21:14 — REGNUM По словам украинского лидера Владимира Зеленского, Украина готова к ведению с Россией переговоров в любом формате для установления мира. Украинский лидер заявил об этом 17 февраля в ходе общения с журналистами в Мариуполе.

Цель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявление украинского президента обсудили в социальной сети Facebook на странице информационного агентства 112.ua.

«О чем говорить, если Украина не готова выполнять договоренности? Если Киев до сих пор кошмарит ДНР и ЛНР. Если Киев до сих пор мечтает лечь под НАТО и ЕС…» — написал Гена Т.

«Ты это (переговоры — М. Р.) обещал на выборах, а воз и ныне там…» — отметила Алла Д.

«А провокации в Донбассе — это дополнительный аргумент перед переговорами? Может, нужно поменьше болтать, устраивать провокации, а вносить изменения в Конституцию, какие были предусмотрены в Минских соглашениях?» — задался вопросом Вадим С.

Владимр Зеленский на тактических учениях подразделений ВСУ President.gov.ua

«А где ты раньше был, когда с тобой готовы были общаться и о тебе были тогда хорошего мнения? А теперь, думаю, будет сложно добиться успеха», — добавил Paul G.

«И сам знает, что никто с ним встречаться не будет, все решат без него», — отреагировал Геннадий К.

«Неудивительно, что актер разговорного жанра хочет говорить. Только вот ведь незадача, он теперь президент. А президент должен делать и выполнять то, что обещал. Это не конкурс капитанов в КВН», — прокомментировал один из участников обсуждения.

«Я 2 года назад это слышал», — написал Александр М.

«С тобой общаться — это не уважать себя. Клоун, а не президент! Разговаривать будут с другим президентом!» — считает Татьяна Р.

«Ну не видит Путин в нашем не пойми что президента», — отреагировал Sheru K.

«Давно пора вести переговоры с Путиным, а не с Байденом. Мы уже полностью зависим от Америки, даже дату и время «наступления русских» они нам говорят», — с сарказмом отметила Валентина П.

Джо Байден Gage Skidmore

«Как папа Джо скажет, так и будет… К сожалению…» — прокомментировал Андрей Я.

«В России нет войны. Шут, разговаривай с Донбассом. С какими глазами ты встречался бы с Путиным, сколько грязи ты на него лично вылил, не говоря уже о России. И ты хочешь встречаться с ним, с бесстыжими глазами», — недоумевает Вацлава Б.

«Лукавит! Хотел бы мира, отвёл бы свою армию от линии соприкосновения!» — написала Галина Т.

«О чем с тобой говорить? Снимай видосики…» — подытожила Лариса П.

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