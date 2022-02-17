Ростов-на-Дону, 17 февраля, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Двое водителей были госпитализированы после столкновения пяти автомобилей в Ростове-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 17 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария случилась утром на улице Фурмановской. Предположительно, водитель ВАЗ-21 102 превысил скорость, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с ВАЗ-21 043, остановившимся впереди на запрещающий сигнал светофора. Затем по инерции столкнулись ГАЗ-A23R32, Landa Granta, Honda Civic.

В результате ДТП водители ВАЗ-21 102 и ВАЗ-21 043 с травмами доставлены в больницу.

По факту ДТП организована проверка.