Волгоград, 17 февраля, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Областной суд в Волгограде отменил решение районного суда о признании песни «Нищих убивай» экстремистской. Об этом 17 февраля сообщает ТАСС, ссылаясь на юриста Павла Чикова, представляющего интересы коллектива.

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По словам Чикова, суд удовлетворил ранее поданную жалобу группы и направил дело на новое рассмотрение обратно в Дзержинский суд. Но уже в новом составе.

ИА REGNUM напоминает, что 23 ноября трек «Нищих убивай» объявили экстремистским и запретили на территории РФ решением Дзержинского районного суда города Волгограда. При этом в карточке суда ответчиками указаны некие Ольга и Алексей Пастуховы, а не участники группы.