Нью-Йорк, США, 17 февраля, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Американская инди-рок группа Widowspeak представила новую песню The Jacket, которая стала третьим синглом из их будущего одноименного альбома. Об этом 17 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.

The Line of Best Fit Дуэт Widowspeak

The Jacket следует за предыдущими синглами While You Wait и Everything Is Simple и сопровождается видеоклипом, снятым режиссером, скрывающимся за ником OTIUM.

Дуэт также поделился комментарием о новом сингле: «The Jacket — это о вещах, которые мы выбираем, одеваем и принимаем как символ того, кто мы есть. В песне это буквально пиджак, и в контексте сюжета он представляет собой все клише о принадлежности к группе, рок-н-роллу, молодости, проецировании «крутизны» (или о том, что вы так думаете) и вере в силу вещей, помогающих найти и определить свое истинное «я».

Будущий альбом The Jacket станет продолжением вышедшей в 2020 году пластинки Plum.