Москва, 17 февраля, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Российский рэп-исполнитель Big Baby Tape (Егор Ракитин) поделился информацией о будущем альбоме. Об этом пишет издание The Flow 17 февраля.

Скриншот видео в YouTube Big Baby Tape и Kizaru

По словам музыканта, он планирует выпустить новый альбом в конце февраля 2022 года. Пластинка станет продолжением серии совместных проектов с рэпером Kizaru (Олег Нечипоренко).

Напомним, что выход дебютного совместного альбома Big Baby Tape и Kizaru состоялся 22 октября 2021 года. Позднее пластинка поставила рекорд по прослушиваниям в рамках социальной сети «ВКонтакте».